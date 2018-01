TRAGEDIE FĂRĂ MARGINI! Sunt 35 de MORȚI! Un autobuz A CĂZUT DE PE UN POD direct într-un râu

Peste 35 de persoane au murit, după ce un autobuz a căzut în râul Bhairav din statul Bengalul de Vest, India, la bord aflându-se peste 50 de persoane.

Autobuzul a căzut de pe un pod de la 30 de metri înălțime, după ce șoferul a pierdut controlul vehiculului.

Citește și: Peste 150 de schiori au rămas blocaţi într-un telescaun din Austria (VIDEO)Cele mai bizare obiecte găsite de doctori în vagine și uretreCaz INCREDIBIL în Rusia: Un bebeluș a murit după ce mama l-a închis timp de o săptămână în casă, să plece la o petrecere

Operaţiunile de salvare au durat mai bine de şase ore, iar supravieţuitorii au fost transportaţi la spitalele din zonă, scrie Libertatea.

DRAMĂ în India: Peste 35 de oameni au murit într-un autobuz căzut în râul Bhairav

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.