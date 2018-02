TRAGEDIE IMENSĂ! Autostradă PRĂBUŞITĂ: Cel puţin zece persoane AU MURIT! BILANŢ de ultim moment

Tragedie imensă în China unde z ece persoane au murit dup ă ce un segment al unei autostrăzi s-a prăbuşit, alţi nouă oameni au avut nevoie de îngrijiri medicale, iar o persoană este dată dispărută, au anunţat, vineri, autorităţile locale.

Potrivit autorităţilor, pe sub autostradă se efectuează lucrări pentru construcţia unei linii de metrou de mare viteză. Tunelul a fost inundat de o cantitate mare de apă, iar pereţii săi au cedat, aspect ce a provocat şi surparea autostrăzii, scrie mediafax.ro.

Medicii au anunţat că persoanele rănite se află în stare stabilă.

At least eight people were killed in a road collapse on the main road in Foshan, South China's Guangdong, on Wednesday night pic.twitter.com/ZVdYB8inHj