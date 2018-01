Tragedie în Coreea de Sud. Cel puțin 41 de persoane au murit şi câteva zeci au fost rănite într-un incendiu care a cuprins vineri dimineața un spital din orașul Miryang din sud-estul Coreei de Sud, anunță agenția Yonhap, citată de BBC News.

incendiul a izbucnit la 7:30 dimineaţa (ora locală), a izbucnit în camera de urgenţe de la primul etaj al clădirii principale a spitalului Sejong, specializat în cardiologie. Flăcările au cuprins apoi și etajul al doilea și anexa care funcționa ca azil.

TRAGEDIE URIAȘĂ: INCENDIU la un mare SPITAL. Zeci de morți și răniți

Citește și: Caroline Wozniacki, PĂRĂSITĂ la altar. Cine a AJUTAT-O pe tenismenă să își revină după DECEPȚIA în dragosteCe a ieșit din vaginul unei femei! Medicii au rămas fără cuvinteDecizie FĂRĂ PRECEDENT: Germania vrea RESTRICȚIONAREA modului de STOCARE a datelor UTILIZATORILOR pe Facebook

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.