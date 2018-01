Trump, HUIDUIT la Davos. Compania APPLE, practicile comerciale INCORECTE și PRESA, în centrul discursului președintelui american (VIDEO)

Discurs controversat al președintelui american Donald Trump la Davos, în încheierea Forumului Economic Mondial.

Liderul de la Casa Albă și-a construit discursul în jurul sloganului cu care a câștigat alegerile prezidențiale, "America First", declarând că SUA sunt ''deschise pentru afaceri'', dar a încheiat trimițând săgeți în direcția eternului său adversar, "presa rea", motiv pentru care a fost chiar și huiduit.

Citește și: Alertă de inundații în Paris: Sena crește încontinuu și dă semne că ar putea produce mari distrugeri în capitala franceză (VIDEO)Noua modă printre femei: își albesc vaginul. Ce înseamnă și cât costă proceduraNoi CONTROVERSE între SUA și Rusia: Ministrul Afacerilor Externe rus a anunțat că nu va expulza nord-coreeni de pe teritoriul țării

"Am redus masiv taxele pentru clasa de mijloc și întreprinderile mici pentru a permite familiilor care lucrează să-și păstreze mai mult din banii câștigați cu greu.

Am redus rata impozitului pe profit de la 35% până la 21%. Drept urmare, milioane de muncitori au primit bonusuri de la angajatori de până la trei mii de dolari. Proiectul de reducere a impozitelor va crește veniturile medii ale americanilor cu mai mult de patru mii de dolari.

Iar cea mai mare companie din lume, Apple, a anunțat că va aduce 245 de miliarde de dolari în America din profiturile obținute peste mări. Investiția totală a companiei în economia Statelor Unite va depăși 350 de miliarde de dolari în următorii cinci ani.

Citește și: Pentru că a condus prea încet, o turistă din China a fost ARESTATĂParisul, orașul maimuțelor! Aproximativ 50 de animale au evadat de la grădina zoologicăCând vine APOCALIPSA nucleară? La 12 fără 2 minute

Acum este momentul cel mai bun să vă aduceţi banii, locurile de muncă, afacerile în America'', a susţinut Donald Trump.

''După ani de stagnare, Statele Unite au din nou o creştere economică puternică. Lumea asistă la renaşterea unei Americi puternice şi prospere'', a continuat el, potrivit Agerpres.

''Ca preşedinte al Statelor Unite, voi pune întotdeauna America pe primul loc. La fel cum liderii altor state ar trebui să-şi pună ţările lor pe primul loc. Dar 'America First' nu înseamnă America singură. Când Statele Unite au creştere, la fel se întâmplă şi cu lumea'', a afirmat Trump în intervenţia destinată să liniştească partenerii comerciali şi diplomatici ai SUA.

''Suntem în favoarea liberului-schimb, dar acesta trebuie să fie corect şi trebuie să fie reciproc'', a subliniat magnatul american.

El a susţinut însă că SUA ''nu vor mai închide ochii la practici comerciale incorecte", precizând că "nu putem avea comerţ liber şi deschis dacă unele state exploatează sistemul în detrimentul altora''.

Discursul său a primit doar scurte aplauze, spre deosebire de intervenţiile mult mai bine primite ale altor lideri care s-au adresat Forumului de la Davos în cursul săptămânii.

Mai mult, delegaţii prezenţi în sală l-au huiduit pe Donald Trump atunci când acesta a declanşat un atac împotriva presei în cursul unei scurte sesiuni de întrebări şi răspunsuri, care a urmat după discurs.

''Am avut întotdeauna o presă foarte bună când eram om de afaceri. Doar după ce am devenit politician mi-am dat seama cât de rea, cât de meschină şi cât de falsă poate fi presa'', a afirmat liderul de la Casa Albă, declanşând proteste din partea auditoriului.

Trump, HUIDUIT la Davos. Compania APLLE, practicile comerciale INCORECTE și PRESA, în centrul discursului președintelui american

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.