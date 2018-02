Un bărbat a anunțat o APARIȚIE DIVINĂ în curtea casei. ȘASE ANI i-a luat fiului să recunoască faptul că...

Foto: The Sun

Un bărbat a sunat la un ziar local și a povestit că i s-a întâmplat un miracol: în curtea casei i-a apărut, peste noapte, o statuie sfântă care o reprezenta pe Fecioara Maria! Șase ani mai târziu, fiul său a recunoscut că, într-o noapte de beție cruntă cu prietenii, a furat chiar el statuia dintr-o biserică și a pus-o pe peluză.

În 2013, britanicul Connor McLaughlin a privit îngrozit cum tatăl său sună la ziar să anunțe ”apariția divină” din curtea sa. Șase ani mai târziu, Connor a recunoscut tot, notează The Sun.

Citește și: Vladimir Putin face o nouă MĂRTURISIRE: Eu NU am...După ce serial TV era înnebunit Nicolae Ceaușescu. Nu rata niciun episodE OFICIAL! Cel mai citit ziar se retrage! ACUZAŢII fără precedent

”Șase ani de când m-am îmbătat criță cu prietenii mei. Am adus acasă statuia cu Fecioara Maria și am lăsat-o în grădină. Am uitat de ea și m-am prefăcut că n-am nicio idee despre obiectul sfânt. Ziariștii au venit apoi să facă o poză și să afle de unde a venit statuia. Câteva săptămâni mai târziu, o biserică ne-a contactat și a venit să o ridice. Mi-a luat ani să recunosc”, a scris tânărul, pe Twitter.

”Statuia nu valorează nimic, dar înseamnă mult pentru biserică”, a spus preotul.