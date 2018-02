Un bărbat care a încercat să JEFUIASCĂ un COAFOR, bătut ZDRAVĂN de două FEMEI (VIDEO)

Planurile unui bărbat de a jefui un coafor au fost năruite de două femei foarte curajoase care i-au ţinut piept.

La început, bărbatul a încercat să o lovească pe vânzătoarea salonului din Los Angeles, însă surorile aflate acolo, Melda și Virginia Martinez Bojorquez, s-au bătut parte în parte cu el. Acesta furase înainte şi o maşină.

