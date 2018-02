Un câine a fost la un pas să primească ajutor de șomaj (VIDEO)

Nu mult i-a mai trebuit unui ciobănesc german să intre în istorie ca primul câine care primește ajutor de șomaj.

Și asta pentru că un birou de şomaj din Michigan, SUA, i-a aprobat lui Ryder un ajutor de şomaj de 360 de dolari pe săptămână

Stăpânul său, Michael Haddock, a declarat că a primit o notificare prin care era anunțat că “Michael Ryder” va primi această sumă. Numai că singurul Ryder care locuia la adresa menţionată era câinele său...

