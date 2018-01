Trei persoane au murit, iar alte două sunt rănite în California, după ce un elicopter de tip Robinson R44 s-a prăbușit peste o locuință din Newport Beach, la 72 de kilometri de Los Angeles.

La bordul elicopterului se aflau patru persoane, au precizat reprezentanții Administrației Federale a Aviației, scrie Libertatea.

Un elicopter s-a prăbușit peste o locuință din California (VIDEO)

