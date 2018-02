Un tânăr a rămas paralizat după s-a jucat pe calculator 20 de ore fără oprire (VIDEO)

Un tânăr a rămas paralizat după ce s-a jucat pe calculator fără întrerupere, mai bine de 20 de ore, într-un internet cafe, informează Daily Mail.

Tânărul din China a constatat că nu mai poate să-și miște picioarele când, la un moment dat a vrut să meargă la toaletă. Tânărul a fost transportat de urgență la spital și deocamdată medicii nu sunt siguri dacă va mai putea să se miște vreodată de la brâu în jos.

Un tânăr a rămas paralizat după s-a jucat pe calculator 20 de ore fără oprire

Citește și: EXPLOZIV: PRINȚUL CHARLES s-ar fi convertit la ORTODOXIE (FOTO)Un pensionar lasă GRATUIT această vilă în București. Cu o condițieCRIZA POLITICĂ din Maldive a DECLANȘAT o stare de URGENȚĂ (VIDEO)

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.