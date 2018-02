Un tată a sărit să-l bată la tribunal pe Larry Nassar. Fostul medic i-a abuzat cele trei fete (VIDEO)

Tatăl a trei fete, abuzate de Larry Nassar, a sărit să-l bată, în sala de judecată, pe fostul medic, însă a fost pus la pământ de către forțele de ordine.

Bărbatul le-a precizat judecătorului că este ”tulburat” și a cerut să fie lăsat singur cu medicul pe care l-a numit ”demon”.

Judecătorul l-a refuzat, moment în care tatăl s-a aruncat asupra lui Larry Nassar, scrie Știrileprotv.

Reamintim că fostul medic al lotului de gimnastică al SUA, Larry Nassar, acuzat că a agresat sexual cel puţin 265 de femei timp de 20 de ani, a fost condamnat deja la 175 de ani de închisoare.

