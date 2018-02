UPDATE| Un avion cu 71 DE PERSOANE la bord s-a PRĂBUȘIT lângă Moscova. PRIMELE IMAGINI de la locul accidentului (VIDEO, FOTO)

Un avion cu 71 de persoane la bord s-a prăbușit lângă Moscova. Avionul, un Antonov An-148 vechi de zeci de ani, a dispărut de pe radare imediat după decolare.

La bord se aflau 65 de pasageri și 6 membri ai echipajului, informează AFP.

Aeronava a decolat de pe Aeroportul Domodedovo din Moscova și se îndrepta către Orsk, un oraș aflat în apropiere de grațina Rusiei cu Kazahstan.

Aparatul aparține Saratov Airlines. Acesta s-a prăbuşit lângă satul Argunovo. Regiunea în care s-a produs tragedia era afectată de o furtună de zăpadă. Localnicii din sat au alertat serviciile de urgenţă. Ei au anunţat că au auzit un zgomot puternic şi au văzut un avion prăbuşindu-se.

Maksim Sokolov, ministrul rus al Transporturilor, s-a deplasat spre locul catastrofei aviatice.

Potrivit Interfax, nu sunt șanse să existe supraviețuitori.

Cauzele accidentului ar putea fi condițiile meteo, eroarea umană sau o defecțiune, informează TASS, care citează surse oficiale.

Update 15:25: Potrivit RT.com, la locul prăbuşirii nu se poate ajunge decât pe jos, din cauza stratului mare de zăpadă.

Update 18:24: Potrivit companie Saratov Airlines, pilotul avionului apucase să raporteze o defecţiune tehnică şi urma să aterizeze de urgenţă

UPDATE: Echipele de salvare au recuperat cutia neagră a avionului. Operațiunea continuă pentru recuperarea tuturor cadavrelor.

