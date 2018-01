Donald Trump face o vizita la Forumul Economic Mondial din Davos, Elveția, el fiind primul președinte din SUA care va participa la evenimentul de elită de la președintele Bill Clinton în 2000.

Armata și poliția elvețiană se pregătesc pentru vizita președintelui SUA, potrivit unui video publicat pe Facebook.

Vizită istorică a lui Donald Trump: La ce important forum economic participă președintele SUA (VIDEO)

