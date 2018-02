Cea mai PUTERNICĂ rachetă din lume pleacă spre Marte! Ce trimite Elon Musk pe Planeta Roşie (VIDEO)

Elon Musk face astăzi unul dintre cei mai importanţi paşi către îndeplinirea visului său de a coloniza Marte. Racheta Falcon Heavy, cea mai puternică din lume în acest moment, va duce pe orbită încărcătura inedită care va călători către Planeta Roşie.

SpaceX lansează marți la 20:30 (ora României), de pe platforma din Florida, cea mai puternică rachetă din lume, scrie The Guardian. Dotată cu 27 de motoare, racheta Heavy va fi capabilă să trimită sateliţi gigant pe orbită, pe Lună sau chiar pe Marte, după cum se speră acum.

Elon Musk a confirmat oficial că la bordul navei se va afla automobilul său Tesla Roadster din 2008, ce va fi amplasat pe orbita lui Marte, la 225 de milioane de de kilometri de Pământ!

Cele două propulsoare reutilizabile se vor desprinde de corpul principal al rachetei după lansare şi se vor reîntoarce pe Pământ. Însă lansarea este extrem de riscană, după cum a afirmat şi Elon Musk ar exista ''şanse mari ca vehiculul să nu ajungă la destinaţie''.

În cadrul unei postări de pe Instagram, miliardarul a distribuit o fotografie cu maşina electrică ataşată de rachetă. În interiorul maşinii a fost amplasat un manechin într-un costum de astronaut, iar la decolare din maşină se va auzi melodia ''Space Oddity'' a lui David Bowie.

