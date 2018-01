Primul roboţel angajat cu carte de muncă a fost "concediat" după 7 zile! Colegele au izbucnit în plâns (VIDEO)

Angajat într-un magazin din Scoţia, primul roboțel dotat cu inteligență artificială, a fost concediat, după doar o săptămână de muncă, pentru că îi speria teribil pe clienţi. Din cauza robotului, mulţi dintre clienţi deveneau neliniştiţi şi, astfel, părăseau mai repede magazinul, achiziţionând un număr mai mic de produse.

Roboţelul poreclit Fabio a făcut parte dintr-un experiment marca BBC care avea ca scop aflarea unui răspuns concret la o întrebare destul de controversată, vor putea oamenii să lucreze cot la cot cu roboţii cu inteligență artificială? Cea de-a doua întrebare a fost dacă vizitatorii vor reacţiona pozitiv sau negativ în cadrul interacțiunii cu roboţelul şi vor avea o sesiune de cumpărături mai interesantă. Fabio a fost plasat într-un magazin din Scoţia şi a avut sarcina precisă de a-i întâmpina pe clienţi spunând glume şi a le oferi indicaţii atunci când aceştia le solicitau, informează mirror.co.uk.

Primul roboţel angajat cu carte de muncă a fost "concediat" după 7 zile! Colegele au izbucnit în plâns

