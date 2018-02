Dragnea se plânge că n-are bani să-și tragă la xerox dosarul de la DNA. Radu Banciu: Nu poți să te împrumuți de la Năstase? Te vede unu pe stradă, zici că îi ai de la Laura Chiriac (VIDEO)

Radu Banciu a vorbit în ediția de duminică a emisiunii ”Lumea lui Banciu” despre afirmația lui Liviu Dragnea, potrivit căreia n-are un miliard de lei, atât cât l-ar costa să-și tragă la xerox dosarul de la DNA.

”Dragnea a zis că vrea să primească dosarul în formă electronică. Numai că la el nu-i vorba de o simplă factură. E și o factură, dar pe lângă aia mai sunt și altele. L-au refuzat ăștia, România nu-și poate permite așa ceva: dosar în formă electronică.

Ce înseamnă un miliard de lei? E miliardul vechi sau e miliardul nou? N-am priceput, vă spun clar! Dragnea e un om de modă veche, el a făcut miliardele, în general, pe vremea banilor vechi. O fi făcut și pe vreme a banilor noi, dar nu este un individ născut în secolul XXI. Dacă e vorba de miliardul vechi, nu e o sumă enormă pentru un om cu averea lui Liviu Dragnea. Dacă e vorba de miliardul nou, atunci s-a încheiat.

El are sechestru, practic nu mai are niciun bănuț la dispoziție. ”Nu cumva dreptul meu la apărare este afectat?”, a zis Liviu Dragnea. Iată un subiect interesant, delicat, nu te-ai fi așteptat la el. Turnat de Ponta, de Șova, de Nițulescu, Dragnea pare să fie la sapă de lemn.

Dar oare un om de calibru ăsta n-are și el prin casă, pe undeva? Nu uitase și el în vreun halat de baie vreo 3-4 fișicuri din alea cu euro? N-are și el vreo ascunzătoare secretă în care să fi îngropat bani. N-o avea? O fi luat Bombonica toți banii? Nu poți să te împrumuți de la Năstase? Că atuncea, ce poprire? Te vede unu pe stradă, zici că de la Laura Chiriac îi ai.

Sau se vaită Liviu Dragnea doar așa, ca să fie mai popular, să dea bine pe la televiziunile astea sărace de știri. S-ar putea...”, a afirmat Radu Banciu.

