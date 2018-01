”Iohannis nu-i făcut să lupte pentru nimic” Radu Banciu: Bătălia politicienilor este cu Justiția, pentru că au văzut că de acolo li se înfundă. Ei nu dau socoteală nici națiunii, nici lui Dumnezeu (VIDEO)

Jean Claude Juncker, preşedintele Comisiei Europene, a avertizat miercuri că, dacă Legile Justiţiei rămân aşa cum le-a votat Parlamentul, discuţiile privind renunţarea la MCV şi intrarea în spaţiul Schengen ”se vor pune în alţi termeni”. În acest context, Radu Banciu a vorbit în ediția de miercuri a emisiunii ”Lumea lui Banciu” despre perspectivele extrem de sumbre pe care le are România, dat fiind că la Cotroceni avem un președinte dezinteresat și incapabil de luptă, iar clasa politică, oricum, nu e preocupată decât să aducă Justiția sub controlul propriu.

”Șansele ca România să mai ajungă în rândul acestor țări (din spațiul Schengen) s-au diminuat, întrucât politicul nu mai face nimic deja de ani de zile, iar prezența la Cotroceni a lui Klaus Iohannis nu ne dă nicio speranță. Omul ăsta nu-i făcut să lupte pentru nimic. Poate că pentru el nu e o miză prea mare spațiul Schengen, dar pentru noi ar fi fost. Când ajungi șeful statului, te lupți și pentru oameni, nu numai pentru confortul personal. Dacă nu ești în stare să duci bătălia politică, lasă-i pe alții.

În ceea ce privește MCV-ul, evident că lucrurile au luat-o pe o turnură ireversibilă. Clasa politică din România este în acest cocon, în acest confort. Ea are nevoie să supună Justiția, pentru că adversaul său ăsta e. Ei nu dau socoteală națiunii, respectiv lui Dumnezeu, ei dau socoteală Justiției. Bătălia lor este cu Justiția, pentru că au văzut că de acolo li se înfundă. Nu i-ați văzut pe ăia cum au fugit? Nu vor mai veni niciodată în România. Mazăre, Ghiță și ar fi fugit și alții. Au fugit ca dracu de tămâie când au auzit, n-au avut niciun gram de demnitate. Ei care tăiau și spânzurau și erau cu gura mare”, a afirmat Radu Banciu.

