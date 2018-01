Radu Banciu: Criteriile pentru care noii miniștri au fost selecționați sunt loialitatea și supunerea față de Dragnea. Cum ai ridicat un pic glăsciorul, cum te-ai curățat! (VIDEO)

Radu Banciu a vorbit în ediția de luni a emisiunii ”Lumea lui Banciu” despre noul premier al României, Vasilica Viorica Dăncilă, și despre relația noului Guvern cu Liviu Dragnea, președintele PSD.

”Liviu Dragnea a încercat să-i facă niște complimente doamnei din Teleorman spunând că e om civilizat, o femeie plăcută și rezonabilă. Noi, cei care am avut de-a face cu femeile grație locurilor de muncă, instituțiilor de învățământ - nu relațiilor intime, că acolo nu avem cum să combatem în aceeași categorie cu Dragnea -, știm că atunci când spui unei femei că e plăcută și rezonabilă înseamnă că o înjuri, înseamnă că doamna Dăncilă n-are nicio calitate. Astea sunt, mai degrabă, niște atribute de animal domestic.

Dragnea a mai spus despre Dăncilă, printre altele, că e neconflictuală. Cu asta ar fi trebuit să înceapă, că prin asta a ajuns premier.

La un moment dat ne-am pus toată clasa politivă în cap. Ni s-a spus că trebuie să facem diferența, că putem pricepe. E clar azi că nu poți face nicio diferență: criteriile pentru care au fost selecționați sunt loialitatea față de Dragnea, neconflictualitate vizavi de Dragnea, supunerea. Cum ai ridicat un pic glăsciorul, cum te-ai curățat!

Dăncilă va sta în funcție cât va dori Dragnea. Dacă stă în cuvântul lui, nu are de ce s-o schimbe.

Guvernul n-are cum să cadă dacă nu vrea Dragnea. Miniștrii vor mai fi schimbați, dar nu pentru greșeli gramaticale, ci dacă nu-i vor mai răspunde lui Dragnea la salut. Deci vor fi schimbări, dar în niciun caz pe criterii profesionale, că nu se pricepe nimeni”, a afirmat Radu Banciu.

