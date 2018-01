Radu Banciu a comentat în ediţia de joi a emisiunii Lumea lui Banciu gafa enormă făcută de Liviu Dragnea, care la moartea lui Neagu Djuvara a adresat un mesaj de condoleanţe în care îl numeşte Mircea Djuvara.

"A vorbit şi Liviu Dragnea despre Neagu Djuvara, atâta tot că i-a greşit prenumele, unul mai puţin comun, nu ştiu câţi de Neagu au fost în Teleorman în copilăria lui Liviu Dragnea. (...) Vă daţi seama cum scria Liviu Dragnea lucrurile astea, ştiindu-se exact la polul opus. Dacă poate să existe o diferenţă între doi oameni, nu există una mai mare decât între Neagu Djuvara şi Liviu Dragnea.

Citește și: Radu Banciu, după moartea lui Verestoy Attila: Eu l-aş declara post-mortem cetăţean indezirabil în România (VIDEO)Ce a ieșit din vaginul unei femei! Medicii au rămas fără cuvinteRadu Banciu: Viorica Dăncilă ar fi început să plângă după ce a fost comparată de CTP cu o specie de maimuță (VIDEO)

Şi cu toate astea, Liviu Dragnea deşi habar nu avea cine a fost Neagu Djuvara, nu l-a preţuit, nu l-a urmărit, i-a pocit numele pe Facebook. Atât a putut să facă la moartea lui, i-a scris numele Mircea Djuvara, confudându-l cu filozoful mort în 1945, dar nici de ăsta nu auzise, evident. De unde Dumnezeu să audă Liviu Dragnea când în Teleorman nu mai erau nici cărţile lui Marin Preda", a comentat Radu Banciu.

Radu Banciu: Cum să scrie Liviu Dragnea despre Neagu Djuvara? Nu există diferenţă mai mare între doi români decât între ei

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.