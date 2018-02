Radu Banciu: Darius Vâlcov era un slujbaș al statului, un funcționar public care avea 170 de tablouri și alte opere de artă, trei lingouri de aur. Din ce a luat banii ăștia? (VIDEO)

Radu Banciu a vorbit în ediția de joi a emisiunii ”Lumea lui Banciu” despre faptul că Darius Vâlcov, fostul primar al Slatinei și actual consilier în aparatul de lucru al premierului Dăncilă, a fost condamnat de magistraţii Înaltei Curți de Casație și Justiție la 8 ani de închisoare cu executare, decizia nefiind definitivă.

„Vă reamintesc că Vâlcov lucra la stat. Nu știu dacă mai e nevoie de apel, dacă trebuie să își pui mâinile în cap, nu știu ce reacție să ai. Acest individ era un slujbaș al statului, un funcționar public avea 170 de tablouri și alte opere de artă, trei lingouri de aur. Din ce a luat banii ăștia?”, a comentat Banciu.

”Am văzut că era foarte supărat Codrin Ștefănescu, de exemplu, care nu-și poate explica nici în ruptul capului cum unui PSD-ist ilustru, eminența cenușie a partidului de guvernământ, poate să i se întâmple așa ceva. «Cum i se poate întâmpla așa ceva? Totuși este un om valoros», se întreabă el.

Cum ți se poate întâmpla, chiar dacă ești valoros, să ai 170 de tablouri, de exemplu?

Și eu sunt un om valoros, domnul Codrin, dar nu am niciun tablou, nu am niciun lingou de aur”, a mai spus Radu Banciu.

