Radu Banciu, despre atacul lui Tăriceanu la adresa fostului premier: Atât de proști sunt încât a venit SRI și l-a băgat pe Mișu Tudose să distrugă PSD (VIDEO)

Radu Banciu a comentat în ediția de luni a emisiunii Lumea lui Banciu declarațiile lui Călin Popescu Tăriceanu care l-a acuzat pe fostul premier Mihai Tudose că a fost infiltrat de SRI ca să distrugă PSD și să ajute "statul paralel" să schimbe rezultatele alegerilor parlamentare.

"Haideți să vedem cum îl face Călin Popescu Tăriceanu albie de porci pe Mișu Tudose. Surprinzătoare ieșirea marelui liberal devenit președinte ALDE! Într-un interviu la Antena 3, șeful Senatului a criticat legăturile lui Mișu Tudose cu SRI și a denunțat implicarea statului paralel în deturnarea rezultatelor alegerilor din decembrie 2016.

Păi, da, rezultate din 1990 din martie cine le-a deturnat? Nu avem nicio certitudine că ele au fost corecte în favoarea lui Ion Iliescu, de exemplu. Aflăm că sunt deturnare și cele din decembrie 2016. Deci aflăm că SRI-istul Mișu Tudose, un individ care până la urmă a făcut mult rău celui de-al doilea guvern Liviu Dragnea (...).

Deci Mișu Tudose a fost îndepărtat din acest motiv, că își făcuse până la urmă niște relații, o zonă de influență în partid sau, pe românește, își întindea plapuma mai mult decât se cuvenea în PSD și atunci partidul i-a retras sprijinul politic. (...)

Adică cineva l-ar fi infiltrat pe Mișu Tudose acolo, atât de proști erau șefii lui încât a venit SRI și l-a băgat pe Mișu Tudose, l-a deleghidat acolo ca pe o pisică pe care după o conduci cu firul băgat în priză ca să distrugă PSD. Foarte ciudat Tăriceanu, putea să spună lucrurile astea la început sau nu a știut", a comentat Radu Banciu.

