Radu Banciu, despre declarațiile Olguței Vasilescu: Mi se par de maidan. Nimeni din guvernele Dragnea, două-trei, câte or fi fost, nu a făcut nimic pentru mediul privat (VIDEO)

Radu Banciu a vorbit în ediția de miercuri a emisiunii „Lumea lui Banciu” despre declarațiile ministrului Muncii privind scăderile salariale de care s-au plâns unii angajați după trecerea contribuțiilor de la angajat la angajator.

„Ministrul Muncii, Lia Olguța Vasilescu a susținut că nu ar trebui să se înregistreze scăderi la salarii în mediul privat în urma transferului contribuțiilor sociale de la angajator la angajat, afirmând că dacă acest lucru s-ar întâmpla, înseamnă că patronul l-a furat pe salariat. Ca ministru al Muncii, să vii cu o asemenea expresie, mi se pare de maidan”, a comentat Banciu.

Citește și: Radu Banciu, despre vacanța lui Klaus Iohannis: Nu cred că există un om care să fi făcut mai puțin, în viața vieților lui, la locul de muncă (VIDEO)Un pensionar lasă GRATUIT această vilă în București. Cu o condițieRadu Banciu, despre lista neagră a lui Liviu Dragnea: Este ca în marile puciuri. Deci dacă ăștia vor fi maziliți din PSD, este o victorie a noastră (VIDEO)

”Olguța Vasilescu și, în general, nimeni din guvernele Dragnea, 2-3, câte or fi fost, nu a făcut nimic pentru mediul privat și acum vine și îi pune sula în coaste angajatorului, spunându-i că noi am creat toate pemisele ca angajatul să o ducă bine în România.

Nu ați făcut absolut nimic, nenorociților, pentru mediul privat. Nicio facilitate pentru mediul ăsta de atât timp”, a mai spus Radu Banciu.

Citește și: Dragnea se plânge că n-are bani să-și tragă la xerox dosarul de la DNA. Radu Banciu: Nu poți să te împrumuți de la Năstase? Te vede unu pe stradă, zici că îi ai de la Laura Chiriac (VIDEO)Radu Banciu: Nu poți să spui că ăsta e un guvern de marțafoi, de neciopliți, de impostori, că te cheamă la CNCD. Așa că-i spui că e guvern de stânga (VIDEO)”Iohannis nu-i făcut să lupte pentru nimic” Radu Banciu: Bătălia politicienilor este cu Justiția, pentru că au văzut că de acolo li se înfundă. Ei nu dau socoteală nici națiunii, nici lui Dumnezeu (VIDEO)

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.