Radu Banciu, despre lista neagră a lui Liviu Dragnea: Este ca în marile puciuri. Deci dacă ăștia vor fi maziliți din PSD, este o victorie a noastră (VIDEO)

Radu Banciu a vorbit în ediția de luni a emisiunii ”Lumea lui Banciu” despre faptul că Liviu Dragnea se pregătește să-i lase fără funcții în partid pe social-democrații care au îndrăznit să-i țină partea lui Mihai Tudose. Pe lista neagră apar Niculae Bădălău, Codrin Ștefănescu, Ecaterina Andronescu, Marian Oprișan și nu numai.

Radu Banciu, despre lista neagră a lui Liviu Dragnea: Este ca în marile puciuri. Deci dacă ăștia vor fi maziliți din PSD, este o victorie a noastră

