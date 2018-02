Radu Banciu, despre scandalul din jurul DNA: "Dezvăluiri care nu vor schimba peisajul politic românesc, nici cumătria, nici hoţia" (VIDEO)

Radu Banciu a comentat în ediţia de luni seară a emisiunii Lumea lui Banciu ultimul mare scandal de pe scena politică românească strânită după înregistrările făcute publice de Vlad Cosma în care fostul deputat acuză că procurori din cadrul DNA Prahova falsificau probe din dosarele penale.

"Dezvăluiri care nu vor schimba peisajul politic românesc, nici cumătria, nici hoţia, dar nici orologia aş putea spune. (...)

Eu nu cred că Cosma ăştia doi sau Coldea sau numele astea- Portocală, am înţeles că i se spunea Zdreanţă înainte- eu nu cred că ăştia pot pune ţara la cale. Ghiţă o fi încercat să o pună dar acuma el stă în altă ţară, deci nu cred că e atât de important. (...)

Beizadeaua asta de Vlad Cosma, un infractor până justiţia se va pronuţa altfel, fiul fostului şef al CJ Prahova, adică fiul lui tacsu, Mircea Cosma, ăla un baron cu o slugărnicie aparte faţă de Adrian Năstase, a lansat acest scandal uriaş care nu va modifica cu nimic spectrul politic românesc. Este condus aşa de un dirijabil, de un nene să zicem. (...)", a comentat Radu Banciu.

