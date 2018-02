Radu Banciu, despre vacanța lui Klaus Iohannis: Nu cred că există un om care să fi făcut mai puțin, în viața vieților lui, la locul de muncă (VIDEO)

Radu Banciu a vorbit în ediția de marți a emisiunii ”Lumea lui Banciu” despre faptul că președintele Klaus Iohannis se află în această perioadă în vacanță în Germania și Spania.

”Se pare că, de fapt e o certitudine, ar fi urgentat înlocuirea lui Mișu Tudose de la Palatul Victoria cu Viorica Dăncilă tocmai pentru că avea de plecat în concediu. Soția sa, Carmen Iohannis, fiind profesoară la Sibiu, intra în vacanță. Ea nu putea să rateze nici măcar o zi de vacanță și atunci Iohannis le-a spus «invit pe toți cei implicați în procedură să se mobilizeze și să lucreze repede și bine. Este pozibil ca până la 1 februarie întreaga procedură să fie finalizată și noul guvern să se apuce de treabă»”, a comentat Banciu.

”Este incalificabil ca om acest Klaus Iohannis. Nu a existat niciodată un trântor mai mare în nicio instituție a statului român. Este inacceptabil și este un recod mondial. Nu cred că există un om în viața vieților lui la locul de muncă să fi făcut mai puțin”, a mai spus Radu Banciu.

