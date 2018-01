Radu Banciu, după înfrângerea Simonei Halep: Mă deranjează oportunismul suporterului român (VIDEO)

Radu Banciu a comentat în ediţia de duminică a emisiunii Lumea lui Banciu înfrângerea Simonei Halep în finala de la Australian Open şi a criticat oportunismul suporterului român şi a presei care nu conteneşte în a aduce laude sportivei doar pentru că mai câştigă, în timp ce îşi uită rolul de a prezenta situaţia cu obiectivitate.

"Am primit multe întrebări de ce a pierdut Simona Halep. Fraţilor, parcă nu ştiu, nu pot să îmi explic ce s-a întâmplat, aţi văzut şi dumneavoastră că a jucat bine, a avut toată ţară alături de ea, am văzut audienţele Eurosport, undeva la 1,5 milioane de telespectatori. O fată care îşi făcea cruce la finalul fiecărui meci, nu se poate spune că CTP nu se pricepe la tenis, nu se poate spune că Pro nu poate face galerie. După părerea mea toate condiţiile erau întrunite, sigur că ea juca accidentată, asta face parte din joc. (...)

Ce mă surprinde pe mine e altceva: oportunismul suporterului român. Asta chiar e deranjant pe undeva. Nu auzim pe nicăieri, nici în public nici în presă, despre Irina Begu, despre Monica Niculescu, despre Ana Bogdan, despre Sorana Cîrstea. Pe astea nu le încurajează nimeni? Oare de ce? Pentru că ele nu câştigă? Vi se pare ăsta mare patriotism? Oare nu a ajuns Simona Halep să fie în sufletul românilor numai pentru că ea câştigă? Presa nu i-a făcut bine acestei fete. (...)

Care este rolul presei? Să aducă osanele unui sportiv? Eu zic că nu! Pentru ce aduc osanale Simonei Halep? Pentru că este româncă. Acum plânge lumea că are 3 finale pierdute, toate extrem de importante. Nu a câştigat niciodată un mare trofeu. Lumea asta nu o ajută cu nimic, numai că este teribilă, fabuloasă, de ce nu aveţi curaj să îi spune ce nu poate să o facă. Poate dacă ar fi ajutată ar putea trece peste astfel de momente", a comentat Radu Banciu.

Radu Banciu, după înfrângerea Simonei Halep: Mă deranjează oportunismul suporterului român

