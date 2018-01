Radu Banciu, după moartea lui Verestoy Attila: Eu l-aş declara post-mortem cetăţean indezirabil în România (VIDEO)

În cadrul rubricii "Mortul Zilei: Drujba lui Dumnezeu Verestoy Attila", Radu Banciu a comentat în ediţia de miercuri a emisiunii Lumea lui Banciu decesul senatorului UDMR şi a criticat dur declaraţia lui Kelemen Hunor care a afirmat că Verestoy a contribuit la dezvoltarea Ţinutului Secuiesc.

"Kelemen Hunor în speech-ul pe care l-a ţinut astăzi, unul îndurerat, trebuie să îl iertăm dacă a făcut câteva erori colosale, a ţinut să atragă atenţia că Verestoy Atilla a contribuit la dezvoltarea Ţinutului Secuiesc. Numai că asta e un pic în afara legii! Eu dacă aş fi şeful guvernului, nu Viorica Dăncilă ci șeful guvernului, dacă aş fi şeful statului, nu Klaus Iohannis ci șeful statului, de exemplu Traian Băsescu, dar dacă aş fi în locul ăsta l-aş declara post-mortem cetăţean indezirabil în România pe acest individ.

Faptul că el a contribuit la dezvoltarea Ţinutului Secuiesc înseamnă că a contribuit la ceva ilgeal. Deci asta, extrapolând un pic, de la Nicolae Ceauşescu încoace pentru că asta a fost epoca unde şi-a început activitatea şi Verestoy Atilla, lucrurile te trimiteau în afara legea legii şi respectiv şi la canal, sau pe unde te trimiteau, la Poarta Alba, Canalul Dunăre- Mare Neagră, sau în Transilvania undeva după gratii", a comentat Radu Banciu.

Radu Banciu, după moartea lui Verestoy Attila: Eu l-aş declara post-mortem cetăţean indezirabil în România

