Radu Banciu: Noi putem să-l facem prost pe Dragnea de câte ori avem ocazia, dar până la urmă tot la el trag marile chermeze ale vieții (VIDEO)

Radu Banciu a vorbit în ediția de marți a emisiunii ”Lumea lui Banciu” despre Liviu Dragnea.

””De ce Liviu Dragnea e așa de prost?” - o întrebare în textul lui Andrei Manțog, din Kamikaze.

Citește și: Radu Banciu: Criteriile pentru care noii miniștri au fost selecționați sunt loialitatea și supunerea față de Dragnea. Cum ai ridicat un pic glăsciorul, cum te-ai curățat! (VIDEO)Cele mai bizare obiecte găsite de doctori în vagine și uretreRadu Banciu, după înfrângerea Simonei Halep: Mă deranjează oportunismul suporterului român (VIDEO)

Sigur, nu e Dragnea atât de prost, pe cât suntem noi de frustrați vizavi de prostia lui. Degeaba scriem noi, degeaba vorbim, că Liviu Dragnea merge mai departe. Cred că diferența de nuanță aici ar trebui să fie sesizată.

Noi putem să-l facem prost pe Dragnea de câte ori avem ocazia și, sigur, nu ne privăm de astfel de ocazii, dar până la urmă tot la el trag marile chermeze ale vieții, nu la noi.

Dragnea își vede neostenit de guvernare. Iată, își permite să dea jos singur două guverne, să-l clădească pe al treilea. Chiar dacă nu există perspective, el deocamdată este acolo. Nu va fi foarte multă vreme, dar important nu e să dureze o veșnicie, ci să-ți trăiești timpul la superlativ.

Citește și: Radu Banciu: Cum să scrie Liviu Dragnea despre Neagu Djuvara? Nu există diferenţă mai mare între doi români decât între ei (VIDEO)Radu Banciu, după moartea lui Verestoy Attila: Eu l-aş declara post-mortem cetăţean indezirabil în România (VIDEO)Radu Banciu: Viorica Dăncilă ar fi început să plângă după ce a fost comparată de CTP cu o specie de maimuță (VIDEO)

Or eu cred că aici el este campion mondial. La ce adună dincolo de ocean, la toate investițiile alea care-i sunt imputate, la casele alea care au devenit străzi, castelele alea, moșiile alea... Cred că Liviu Dragnea are unde să-și gudure oscioarele atunci când nu va mai fi în viața politică”, a afirmat Radu Banciu.

Radu Banciu: Noi putem să-l facem prost pe Dragnea de câte ori avem ocazia, dar până la urmă tot la el trag marile chermeze ale vieții

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.