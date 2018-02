Radu Banciu: Nu poți să spui că ăsta e un guvern de marțafoi, de neciopliți, de impostori, că te cheamă la CNCD. Așa că-i spui că e guvern de stânga (VIDEO)

Radu Banciu a vorbit în ediția de joi a emisiunii ”Lumea lui Banciu” despre scăderile de salarii pe care le-a anunțat Ministrul Muncii.

”Am aflat de la Ministrul Muncii, Lia Olguța Vasilescu, că vor scădea salariile bugetarilor cu procente între 10 și 40%, cea mai mare scădere fiind chiar în cazul președintelui României, chiar de 40%. El va încasa un salariu lunar net de circa 12.000 de lei. ”Niciun alt bugetar nu va avea un salariu mai mare”. Nu cred că vorbește de toți șefii de regii de pe nu știu unde, care aveau de 50 de ori salariul mai mare decât ăsta.

Salariul net al unui ministru ajunge la circa 10.000 de lei. ”Și mie mi-am tăiat salariul”, mai spune Olguța, ”și altor șefi de instituții și agenții din teritoriu, care aveau salariile mult prea mari”.

”Cei care au salarii mici urcă până în 2022, iar alții se opresc și chiar scad și ajung la salarii pământești”. Deci asta vrea doamna Olguța.

Este adevărat, e un guvern etichetat de stânga, că nu poți să spui, de exemplu, că este un guvern de marțafoi, de neciopliți de impostori, că te cheamă la CNCD, așa că-i spui că e guvern de stânga. Atunci, sigur, astea sunt măsuri de stânga.

Olguța, dacă avea viziune, trebuia să spună că salariile sunt indecente, că sunt de Africa, dar acum nu ne permitem mai mari că... iată ce s-a făcut, ce nu s-a făcut, iată ce putem face și ce nu, și de ce nu putem face”, a afirmat Radu Banciu.

