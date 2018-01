Radu Banciu: Viorica Dăncilă ar fi început să plângă după ce a fost comparată de CTP cu o specie de maimuță (VIDEO)

Radu Banciu a comentat în ediația de marți a emisiunii Lumea lui Banciu schimbarea de coafură a premierului desemnat Viorica Dăncilă, schimbare care vine la puțin timp după ce a fost comparată de Cristian Tudor Popescu cu o specie de maimușă, pavianul cu mantie.

"Viorica Dăncilă și-a schimbat coafura! Gurile rele spun că ar fi început să plângă după ce a fost criticată rău și comparată cu pavianul cu mantie de către Cristian Tudor Popescu, cel care a râvnit toată viața lui la femei și practic nu le-a avut în ciuda zvonurilor de tip Ilie Năstase sau Corneliu Vadim Tudor, că a avut 2-3 mii, probabil și CTP ar spune la fel, dar întotdeauna când a văzut o femeie interesantă la TV a criticat-o. (...)

O tanti într-adevăr, o femeie în toată puterea cuvântului, venită direct de la Bruxelles, și destul de bună de gură, de altfel o să vă reedităm niște momente absolut epocale. O femeie bună de gură așadar, în ciuda faptului că a dat degeaba din gură la Bruxelles, dar a dat atâta timp cât nimeni nu auzit de ea. Are exercițiul ăsta al dicției prea puțin impecabile, o vorbărie din asta goală care până la urmă face un fel de tranziție către vorbitorii principali care la un moment se vor așeza în spatele ei", a comentat Radu Banciu.

