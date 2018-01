A dezvăluit TOTUL! Află de ce și-a pierdut Vali Vijelie mustața. Cum arată acum celebrul manelist (FOTO)

Celebrul manelist Vali Vijelie a dezvăluit în premieră motivul halucinant pentru care a decis să își radă mustața.

Acesta a mărturisit că şi-a pierdut mustaţa în urma unui pariu pierdu cu Minodora.

Citește și: Cristi Boureanu și Laura Dincă se pregătesc să devină părinți!Româncă de 16 ani, violată. I-au examinat zona intimă și au găsit un detaliu irealAndreea Bălan s-a întors din vacanță cu vești neașteptate: Încă un copil!

”Am pierdut-o la un pariu cu Minodora. A zis că face zece ture de stadion şi i-am zis că nu poate. Am fost cu ea pe stadion, a făcut 15 şi am zis că-mi rad mustaţa în direct. Şi am făcut-o, iar de atunci n-am mai lăsat-o să crească”, a mărturisit Vali la WOWbiz.

Întrebat ce ar alege între Carmen Şerban şi Minodora, el n-a stat pe gânduri: ”Aş lua pe mama la copii.”, a spus el, însă atunci când a fost pus să aleagă între Daniela Crudu şi Loredana Chivu, el a zis că le alege pe amândouă.

”Mă gândesc...Pot să spun care cred eu care ar fi? Să merg acasă la tine şi să dorm în patul tău. Nu e frumos ce e frumos, e frumos ce-mi place mie.”, a spus el atunci când a fost întrebat care e cel mai extravagant loc în care a făcut sex!

Citește și: DOLIU în lumea modei! Din păcate, A MURIT una dintre cele mai cunoscute CREATOARE DE MODĂ, după o LUNGĂ SUFERINȚĂ!VIRALUL ZILEI! CREZUL PSD: "Cred într-unul pesedeu, Tatăl ATOTCIORDITORUL, și într-unul domn Dragnea, un DEȚINUT, un SLUT cam încrezut" (VIDEO)PRIMELE IMAGINI cu gemenii lui Enrique Iglesias și Anna Kournikova (FOTO)