Acuzații ȘOCANTE. Cine a încercat să o VIOLEZE pe Oana Zăvoranu

Oana Zăvoranu a făcut acuzații șocante la adresa unui fost politician, susținând că acesta a încercat să o violeze.

Oana Zăvoranu a spus despre politicianul Corneliu Vadim Tudor, care a încetat din viață în luna septembrie a anului 2015, potrivit : „Eu nu simţeam că am o chemare pentru politică. Nu simţeam că este locul meu în Parlament stând şi făcând X şi 0. Am decis să spun ceea ce spun pentru că pentru o femeie este foarte urât să i se spună că este urâtă. El mi-a spus acum că sunt urâtă, că sunt o arătare. Atunci nu spunea asta. Am avut mai multe întâlniri la birou la el. (...) A încercat să mă violeze. A tăbărât pe mine la Senat. După ce mi-a arătat ce tablouri are în birou, s-a dus şi a închis uşa. Apoi a băgat cheia în buzunar. Cred că îi era teamă să nu intre cineva peste noi. A venit la mine şi şi-a schimbat privirea galeş”.

