Adela Popescu, fotografiată când își alăptează băiețelul. “Șocant pentru voi!” (FOTO)

Adela Popescu şi Radu Vâlcan au petrecut Crăciunul departe de România, în Dubai, împreună cu fiul lor, Alexandru.

Adela a postat o imagine pe internet, în care apare alăptându-l pe Alexandru, băieţelul ei în vârstă de un an și jumătate.

”Buna dimineața cu dragoste. ❤ #visitdubai #holiday”, a scris Adela, pe contul de socializare.

Reacția fanelor a venit imediat, notează libertatea.ro.

”Bravo Adela, și eu am un băiat de 1 an și 4 luni și încă îl ALAPTEZ șocant pentru voi „doamnelor”, care întrebați de zor, este cel mai frumos lucru din lume să te trezești dimineața cu copilul tau in acest fel”, ”Oare Oana Zavoranu a văzut poza? (semnat o mamă care alăptează)”, i-au scris fanele vedetei.