Află cum îţi merge în 2018, în funcţie de data naşterii

Dacă vrei să afli cum îţi va merge anul 2018, din punct de vedere numerologic, tot ce trebuie să faci este să îţi calculezi numărul personal, în funcţie de data naşterii şi să-l adaptezi la Numărul Universal al lui 2018.

Anul 2018 în numerologie marchează noi începuturi, direcţii noi. 2+0+1+8 = 11, iar cifra 11 are o semnificaţie aparte. Este numărul toleranţei, al schimbării şi al inovaţiei. Numerologii recomandă să acţionezi, să îţi setezi obiective şi să porneşti în atingerea lor.

Pentru a afla cum îţi va merge în 2018, adaugă Numărul Universal 2 al anului 2018 la Numărul tău personal (calculat din data ta de nastere), astfel.

Exemplu: Data nasterii: 17.01.1989 --- 1+7+0+1+1+9+8+9=36=3+6=9, apoi 9 (numărul personal) + 2 (Număr universal 2018) = 11=1+1=2

Numar personal 1

Anul 2018 va fi anul noilor inceputuri. Un an fara evenimente majore, in care vei fi mai mult singur, cu multe griji si obstacole. Dar va fi anul in care vei invata sa mergi pe un alt drum, in care vei avea claritate in ceea ce priveste destinatia finala.

Numar personal 2

Anul 2018 va insemna pentru tine mai multa concentrare asupra emotiilor, iubirii, mai ales daca in ultimii ani te-ai dedicat mai mult vietii profesionale. Fii sincer in dragoste si ofera mai multa intimitate personei iubite.

Numarul personal 3

Anul 2018 va fi unul creativ, in care vei schimba multe lucruri si te vei distra mai mult. Te poti inscrie la cursuri care iti vor fi de folos in cariera, poate vei lua lectii de dans. Dragostea iti va pune imaginatia la incercare si vei fi fortat sa risti. Nu ai nimic de pierdut.

Numarul personal 4

Anul 2018 va insemna pentru tine mai multa munca si mai multe sacrificii. Trebuie sa fii mai strict, mai concentrat pe ceea ce faci, mai calculat, astfel incat sa-ti poti duce la indeplinire obiectivele. Se pot pune bazele unei cariere stralucite.

Numarul personal 5

Anul 2018 va fi unul plin de provocari, cu multe suisuri si coborasuri, cu succese, dar si cu esecuri. Un an plin de evenimente din care vei avea foarte multe de invatat. Un an al transformarilor benefice pentru tine.

Numarul personal 6

Noi oportunitati te asteapta in 2018, este un an perfect pentru a-ti face cunostinte noi si pentru a te concentra mai mult pe viata personala. Dar vei cunoaste si oameni care sa te ajute sa te dezvolti in cariera sau sa-ti gasesti jumataea daca esti singur.

Numarul personal 7

Anul 2018 va pune accent pe iubire si pe incredere. Vei avea experiente noi, care te vor ajuta sa evoluezi spiritual. Cand cineva te dezamageste, vei invata sa te bazezi mai mult pe puterea ta interioara.

Numarul personal 8

In 2018 te vei concentra mai mut pe cariera, iar castigurile financiare imbunatatite te vor propulsa pe scara sociala. Te vei bucura de un confort financiar sporit, vei avea mai multe oportunitati de care vei profita la maximum. Un an plin de succese.

Numarul personal 9

In anul 2018 vei scapa de tot ce e “vechi”, fie ca sunt obiecte, fie ca sunt credinte. Un an special, in care vei incerca sa faci lucruri diferite, care sa te ridice. Pot aparea si experiente dramatice, dar nu fac decat sa te intareasca si sa inveti cum sa stai cu picioarele pe pamant, in ciuda evenimentelor care te zdruncina din radacini.

Sursa: horoscope-2018.org