„Am fost într-un AMOR nebun“. Florin Piersic, DEZVĂLUIRI despre idila cu o MARE ARTISTĂ din România

Florin Piersic a recunoscut recent că a avut o relaţie de dragoste cu Angela Similea pe când amândoi erau căsătoriţi. Despre idila lor au fost multe zvonuri de-a lungul anilor, însă abia acum actorul a recunoscut în mod deschis, scrie Adevărul.

Florin Piersic (82 de ani) şi Angela Similea (71 de ani) au format în anii '80 cel mai frumos cuplu de pe scenă, iar colaborarea lor a fost dublată de iubire şi de o atracţie, care a născut una dintre cele mai frumoase poveşti de dragoste ale acelor vremuri.

Citește și: Cunoscută VEDETĂ riscă ani grei de ÎNCHISOARE! Fosta nevastă l-a dat pe mâna POLIȚIEI (FOTO)„Încerc să o conving pe iubita mea să facem sex oral, însă refuză categoric”A mărturisit TOT! Nadia COMĂNECI, însărcinată cu BĂNICĂ JR, în timp ce se iubea cu NICU CEAUȘESCU

Într-o declaraţie pentru Wowbiz, Florin Piersic a mărturisit franc că „a trăit un amor nebun“ cu Angela Similea.

„Cu Angela am fost într-un amor nebun. Luni întregi am plecat cu ea în deplasari şi era imposibil să nu avem ceva, mai ales că Similea era foarte frumoasă şi dorită de toţi. Era cel mai mare trofeu, cum ar fi Angelina Jolie acum. La început ne şicanam, apoi am început să ne apropiem din ce în ce mai mult, ne mai şi pipăiam, pâna ne-am cuplat de tot. A fost o «lipitură» în toata regula, o poveste de dragoste frumoasă, de care, acum, îmi aduc aminte cu plăcere“, a declarat Piersic.

Actorul a recunoscut și la un post TV din Chişinău că a iubit-o pe Angela Similea, dar fiecare era căsătorit cu altcineva: Angela Similea era măritată pe atunci cu olandezul Jan Hilgen, iar Florin Piersic cu Anna Szeleş.

Citește și: DIVORȚ la Moscova: Câte MILIARDE a avut de împărțit fiica lui Putin Brigitte Năstase RUPE TĂCEREA: Am stat cu ILIE doar pentru că AM FOST ȘANTAJATĂDOLIU în lumea actoriei! Marile valori NE PĂRĂSESC una câte una... S-A TRAS CORTINA PENTRU TOTDEAUNA!