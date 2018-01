Andreea Bălan s-a întors din vacanță cu vești neașteptate: Încă un copil!

Andreea Bălan și George Burcea s-au întors din vacanță cu bateriile încărcate. Cei doi s-au relaxat departe de România, iar acum s-au întors cu planuri mari!

Artista a mărturisit că își dorește să rămână din nou însărcinată.

Citește și: Cristi Boureanu și Laura Dincă se pregătesc să devină părinți!Româncă de 16 ani, violată. I-au examinat zona intimă și au găsit un detaliu irealA dezvăluit TOTUL! Află de ce și-a pierdut Vali Vijelie mustața. Cum arată acum celebrul manelist (FOTO)

”Ne bucurăm că am ajuns. Trebuia să ajungem mai devreme. Am venit cu trei avioane. (…) În fiecare ianuarie merg la soare. Ianuarie e concediu nostru, noi artiştii şi producătorii plecăm în vacanţă în ianuarie. Alegem destinaţii cât mai îndepărtate. Ne-a fost foarte dor de Ella. A fost cea mai lungă perioadă. Creşte şi începe să ne simtă lipsa. Pe la 2 ani n-o să mai putem pleca deloc. Am făcut to timpul facetime să o vedem. I-am cumpărat Ellei jucării.

Noi ne dorim încă un copil. Nu e vorba doar de vacanţă, noi ne dorim de câteva luni bune. Nu mai e atât de uşor ca la 20 de ani”, a susținut Andreea Bălan, potrivit libertatea.ro.