Andreea Marin o dă iar în bară! Cum a apărut Zâna pe pârtia de schi: “Cu excepția situației în care duce pensiile și alocațiile…” (FOTO)

Andreea Marin a plecat împreună cu iubitul ei să sărbătorească Revelionul în Austria. Cele câteva zile petrecute în Alpi au fost imortalizate în zeci de fotografii pe care vedeta tv le-a postat pe contul său de Facebook.

În câteva dintre fotografii, Zâna apare purtând o jachetă cu blăniță și o geantă de tip poștaș, deloc potrivite pentru o plimbare la mare altitudine.

Momentul a fost remarcat de Iulia Albu, care a nu a ezitat să o facă, încă o dată, “praf” pe Andreea Marin din cauza alegerilor sale vestimentare.

“Cu exceptia situatiei in care duce pensiile si alocatiile (se refera la geanta tip postas pe care o poarta Andreea), ceea ce este putin probabil chiar avand in vedere latura altruista profund disputata de altfel a Zanei, Andreea Marin marcheaza o aparitie de zile mari pe partie. Cam cat de mari? Cam cat o zi de post. Post lung si negru care nu rimeaza cu sarbatorile imbelgusate ale Craciunului si in general cu bunul gust, punct! Cam cu virgula ne iese si noua aceasta aparitie fara sperante de rotunjire. Dar, pentru ca sunt sarbatorile si, nu-i asa, ma simt intr-o dispozitie generoasa si altruista, eu insami voi face o exceptie notand-o cu o cifra rotunda si grasa de zero”, a dat verdictul Iulia Albu, jurata de temut de la “Bravo, ai stil!”, pentru kafetele.ro

