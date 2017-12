Antonia, în lacrimi de Sărbători! Fiica ei...

Antonia îşi va petrece Sărbătorile de iarnă în familie, alături de Alex Velea şi cei doi băieţi ai lor. Momentele vor fi umbrite, însă, de regretul că nu o va avea alături pe Maya, fiica sa din relaţia cu Vincenzo Castellano. Ca în fiecare an, Maya va fi în Italia, alături de tatăl ei şi familia acestuia.

“Maya este foarte importanta pentru mine, este sufletul meu, as vrea sa o am intotdeauna cu mine”, a spus de nenumărate ori Antonia.

Întrebată de reporterii wowbiz.ro despre posibilitatea de a o avea pe Maya alături de Sărbători, Antonia a răspuns: “Nu cred ca voi fi si cu fetita mea in aceasta perioada, dar imi doresc foarte mult sa vina in tara! Din pacate, in cei doi ani si jumatate de cand m-am despartit de Vincenzo, fostul meu sot nu a adus-o niciodata pe Maya aici, de Revelion! Asta e… nu mai vreau insa sa stau de vorba pe marginea acestui subiect! Voi spune doar ca de Sarbatori, nu voi avea concerte, asa am hotarat! Voi sta acasa, cu Alex si baietii, si voi manca”.