BOMBĂ ÎN SHOWBIZ: ESTE DIVORȚUL ANULUI... Diva tocmai a făcut anunțul...

>. ţ>

Numerologul Anca Dimancea a făcut dezvăluiri uluitoare despre viaţa de cuplu a Andreei Tonciu.

Citește și: Anunț BOMBĂ făcut de Mădălina Ghenea după cearta cu Matei Stratan. S-a hotărât să... (FOTO)Cum îi poţi întârzia ejacularea în timpul sexuluiUn celebru cântăreţ este în doliu! Soţia lui a pierdut lupta cu cancerul: “A murit înconjurată de familie“

Invitata lui Cristi Brancu şi Dan Capatos a vorbit deschis despre probleme ce o pândesc pe senzuala brunetă. “Dacă Andreea se desparte, o va face numai la hotărârea ei. Va fi strict decizia. Sunt şanse mari să o facă pentru că în anul 2018 pentru tigru este foarte dificil când vine vorba de relaţii, mai ales pentru un tigru de 86 cum este Andreea. Sunt şanse mari să divorţeze”, a declarat numerologul.

Teo a avut-o invitată în emisiune pe Andreea Tonciu, ocazie cu care a dezvăluit că la ultima lor întâlnire a simţit-o pe aceasta atât de tristă şi dezamăgită de căsnicia ei încât se aştepta în fiecare zi să audă că a divorţat.



"Avea lacrimi in ochi. N-am vrut sa spun pana acum, nu voiam sa fii vulnerabila, Andreea. Ma asteptam sa aflu ca divortati in fiecare zi. Acum esti bine, acum esti fericita?", a dezvăluit Teo Trandafir.

Andreea Tonciu a confirmat faptul că a avut anumite discuţii cu soţul ei, însă susţine că acesta a reuşit să o înţeleagă şi acum îi e alături: "Da, acum sunt fericita! Am stat de vorba cu el si m-am impus. Pana la urma el asa ma cunoscuse pe mine (n.r. la TV). Nu ma mai lasa sa fac ce faceam inainte si ce imi placea sa fac. Sotul e langa mine. Face ce spun eu. Inainte nu facea, dar din 2018 face ce spun eu. Am vrut sa ne mutam, desi imi era foarte bine la mama, ma ajuta mult. Dar am vrut sa vad cum e sa stam doar noi trei. Ne-am mutat chiar vizavi de mama. Nu am facut imprumut la banca, aveam banii pentru casa. Mi-am impus ca pana de Sarbatori sa ma mut. E o casa ok, decenta, cu trei camere. Domnisoara doarme cu mami in pat, nu ii place sa stea singura intr-o camera. Nici patutul cumparat pentru ea nu l-a folosit niciodata, e ramas la mama", potrivit cancan.ro

Citește și: Dieta prin care Corina Chiriac a slăbit 35 de kilograme. A avut o ambiție uimitoareReacţia Simonei Gherghe după ce i s-a spus că a îmbătrânitCine e BĂRBATUL care a ȘLEFUIT-O pe Rădulescu: «A învăţat-o limbi străine şi a dus-o la Cannes!»