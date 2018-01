BOMBĂ ÎN SHOWBIZ! Încă o VEDETĂ a Antenei SE MĂRITĂ la scurt timp după ce a DIVORȚAT! (FOTO)

La nici 6 luni de la divorț, o vedetă de televiziune se căsătorește. Și nu cu oricine, ci cu “Magnatul cosmeticelor”.

Prezentatoarea Antenei 1 Anca Lungu a anunțat că demisionează și, potrivit cancan, urmează să se mute în Grecia alături de iubitul ei.

Citește și: Ricky Martin s-a căsătorit cu prietenul lui, Jwan YosefIon Iliescu este pe moarte? Adevărul despre starea fostului președinteDin păcate, o VESTE TRISTĂ! Adriana Bahmuțeanu ...

Ar fi a treia oară când Anca, 31 de ani, spune “DA”. Prima oară a fost căsătorită cu șeful stației locale de televiziune din Suceava la care lucre la vârsta de 20 de ani, iar apoi cu Ștefan Lungu, fost jurnalist și consilier al Eleni Udrea, inculpate în dosarul “Gala Bute”.

Potrivit sursei citate, cel care urmează să-I devină soț acesteia este un milionar grec cu afaceri în domeniul cosmeticelor.

Citește și: Andreea Marin, despre o nouă SARCINĂ: „Vârsta nu mai e...”Harvey Weinstein, BĂTUT într-un restaurant din ArizonaVeste neașteptată în showbiz! Va deveni din nou tătic la vârsta de 57 de ani

Anca va părăsi România alături de fetița pe care o are cu Ștefan Lungu, Natalia.

“Lucrurile nu sunt albe sau negre şi tot ce ţine de sentimente, emoţii şi trăiri nu poate fi încadrat în categorii. Fiecare poveste e unică şi fiecare despărţire e resimţită diferit. Scriu, citesc, gătesc şi călătoresc, îmi cresc copilul şi prezint ştirile. Cred că fiecare dintre noi este responsabil de propria lui fericire, iar eu am ales să fiu responsabilă. Şi am mai învăţat că toate resursele sunt înăuntru. Cu cât cauţi mai departe, cu atât şansele de a face «bine» sunt mai mici. Şi, în aceste condiţii, starea mea de spirit este una bună, de care am grijă şi pe care îmi doresc să o transform î­ntr-una foarte bună. Sunt câteva luni bune de când merg la psiholog şi asta mă ajută foarte mult. Învăţ despre mine şi în curând mă voi cunoaşte aşa cum sunt“, declara Anca Lungu pentru unica.ro după divorţul de Ştefan Lungu.

Aceasta este a doua veste șoc din interiorul Antenelor. De curând și Dana Grecu a anunțat că a divorțat de bărbatul care i-a fost alături 20 de ani și cu care are doi copii. Dana s-ar fi și recăsătorit între timp cu un stomatolog piteștean. (Detalii AICI). Nici fostul său soț nu își plânge de milă. Acesta i-a declarat dragostea, chiar și pe rețelele de socializare, unei tinere sexoase.(Detalii AICI)

Citește și: Irina Loghin se chinuie de luni bune să-şi găsească o menajeră. Care sunt cerințele speciale ale artistei (VIDEO)Ultima BOMBĂ de la Hollywood. Michael Douglas, acuzat de hărțuire sexualăMihaela Rădulescu, mai TOPLESS ca niciodată. Vezi imaginea care i-a făcut pe fani să exclame: "Ai corpul unei..." (FOTO)