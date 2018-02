Brigitte Năstase, LA URGENȚE! A spus TOT despre AMANTA și fosta NEVESTĂ a lui Ilie! "M-am săturat de amenințări și șantaje"

Relația dintre Brigitte şi Ilie Năstase continuă să scârțâie! Brigitte nu vrea să mai audă de el și declară că stresul pe care marele tenismen i-l produce îi afectează sănătatea. Se pare că relaţia cu Ilie Năstase îi agravează lui Brigitte boala de piele ereditară de care suferă, psoriazis, fapt pentru care bruneta ar fi ajuns la urgențe.

”Sunt într-o situaţie foarte urâtă din cauza soţului meu. M-am îmbolnăvit. Pe bază nervoasă am făcut psoriazis. Fac tratament şi nu am mai ieşit din casă din cauza asta. Am fost sfătuită de medici să încerc să nu mă mai supăr ca să nu se agraveze boala, motiv pentru care am încercat să stau departe de Ilie, să nu mă mai întâlnesc cu el. Din ianuarie de la Revelion eu nu am mai vorbit cu el pentru că, sinceră să fiu, m-am cam săturat de situaţia asta tensionată, de ameninţările lui, de şantajele şi jignirile lui. Nu am pe nimeni lângă mine, în afară de copiii mei şi mama care este şi ea bolnavă”, a declarat Brigitte, potrivit click.ro.

Citește și: BOMBĂ în showbiz! Roxana Ciuhulescu a fost cerută de NEVASTĂ și ar fi și ÎNSĂRCINATĂ! Cine este NOUL BĂRBAT din viața vedetei! INDICIU: Este foarte CUNOSCUT (FOTO)Casele ridicate de Becali, scoase la vânzare. Ireal cât cer sătenii pe eleBeckham CONFIRMĂ! Se VA MUTA în Miami fără Victoria și fără copii! Intenționează să...

Deși sunt de opt ani împreună, în ultimii doi ani căsnicia dintre Brigitte și Ilie Năstase a fost zguduită de scandaluri crunte. Atât aventurile lui Ilie Năstase, cât și problemele cu fosta lui soție, Amalia, par a fi principalele motive ale tensiunilor. Deși a reușit să o pună la punct pe amanta Cici, Brigitte pare depășită de situație când vine vorba despre femeia cu care Nasty are doi copii.