Brigitte Sfăt, sărbători de Crăciun în arest

Brigitte Sfăt a făcut dezvăluiri incredibile despre cea mai neagră perioadă a vieții sale.

După ce i-a murit soțul, ea a fost acuzată de tâlhărie și arestată. Două sărbători de Crăciun a stat în arest. Brigitte a mai vorbit despre fiul ei, Robi, și despre moartea primului ei soț.

”Tatăl lui a murit înainte de Crăciun, pe 19. În decembrie, cam cu o săptămână înainte de 19, îl visez. Vorbesc cu el ca și cum ar fi viu. Îmi reproșa că am mai pierdut din ce mi-a lăsat avere pentru Robi. E ca și cum aș trăi, nu ca și cum ar fi un vis. De obicei dau la cineva de pomană. După aia am fost arestată și mi-am pierdut două sărbători de Crăciun în arest. Apoi am făcut un Crăciun acasă și apoi am fost închisă iar pentru că aveam de executat un an și jumătate”, a spus Brigitte Sfăt.