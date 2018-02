Ca la 40 de ani! Şi cu bebe, şi cu bani. Nu o poți recunoaște pe fosta solistă a trupei A.S.I.A.

“Eu am fiţe, tu ai tupeu / N-o să ne fie foarte greu / Să vedem, să vedem, să vedem, ce-o să iasă”. Astfel de versuri le cânta Irina Nicolae în trupa A.S.I.A., în anul 2000, iar ceea ce a ieşit vedem cu toţii. Fosta solistă are o viaţă de prinţesă de când s-a măritat cu influentul Marius Vizer, pe care l-a făcut de curând și tătic.

La 4 octombrie 2015, Irina Nicolae (40 de ani) şi Marius Vizer (59 de ani) organizau o nuntă de vis la Budapesta, Ungaria, însă evenimentul a fost top secret. Vineri, pe 2 februarie 2018, fosta solistă a trupei A.S.I.A devenea mămică tot într-o discreţie totală, la o clinică privată din Austria. Vestea este cu atât mai “wow”, cu cât nici măcar nu se ştia că este însărcinată, scrie Click.

Irina Nicolae şi Marius Vizer îşi vor boteza fata cu un nume celebru, Scarlett Maria, Scarlett O’Hara fiind protagonista romanului “Pe aripile vântului”. Fericitul tătic, care este preşedintele Federaţiei Internaţionale de Judo, a construit deja o avere frumoasă pentru moştenitoarea sa, iar la botez cu siguranţă vor participa nume grele. Este de notorietate prietenia strânsă dintre Marius Vizer şi preşedintele Rusiei, Vladimir Putin, dar şi prietenia cu celebrul solist italian Al Bano.