Cântărețul CELEBRU, operat de URGENȚĂ! A fost diagnosticat cu cancer

Dan Ciotoi, liderul trupei Generic, a fost operat la Oradea după ce a fost diagnosticat cu o tumoră la glanda parotidă, în urmă cu mai bine de o lună.

Deși medicii l-au programat pentru o intervenție chirurgicală la finalul lunii ianuarie 2018, Dan Ciotoi nu a vrut să aștepte atât și a decis să se opereze mai devreme, la Oradea.

“N-am mai așteptat. Am găsit un chirurg foarte bun, pe domnul doctor Teofil de la Oradea și m-am operat la el. Intervenția a avut loc la o clinică privată din Oradea și a durat aproximativ 2 ore. Tumoarea a fost scoasă și probe din ea au fost trimise la laborator pentru biopsie. Rezultatele vor sosi pe 15-20 ianuarie, cam așa, abia atunci o să știu în ce stadiu sunt. Până una altă, eu mă simt bine. Cant foarte mult, cred că am avut 15 spectacole după operație și am cântat și de Revelion. Când sunt pe scenă scot pansamentul, în rest, locul se vindecă încet. Port un pansament și fac igienă zilnic în zona respectivă. Acum, asta e marea mea grijă, când iau un concert mai întâi caut asistente medicale în orașul respectiv, care să aibă grijă de locul operat și abia apoi accept cântărea. Sunt optimist, sper să primesc un răspuns bun de la biopsiei”, a declarat Dan Ciotori pentru WOWbiz.ro.

În urmă diagnosticului primit, Dan Ciotoi și-a amânat toate concertele din luna decembrie.