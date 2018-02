CAPATOS, la cuțite cu ANDREEA MARIN, din cauza lui ȘTEFAN BĂNICĂ: “Mi-am dat cuvântul că nu o să se întâmple…”

Dan Capatos a dezvăluit motivul incendiar pentru care s-a certat cu Andreea Marin. Prezentatorul a relatat un moment care a avut loc în urmă cu mai mulţi ani care a aprins scânteia conflictului dintre el și “Zâna Surprizelor”.

Potrivit prezentatorului, cearta a fost provocată de faptul că Andreea Marin s-a împiedicat în timpul filmărilor la o emisiune de monden. Pentru că incidentul nu a fost tăiat la montaj, Zâna s-ar fi supărat foc. Ba mai mult echipa ar fi ironizat-o afirmând că aceasta a căzut la fel ca în videoclipul lui Ștefan Bănică Jr.

“Prezentam o emisiune de monden pe vremea aceea. A venit Andreea Marin la noi la platou şi noi am luat-o şi am filmat-o de când a venit,, până a intrat în platou, emisiunea în sine şi apoi la plecare, pentru că doreau şi colegii de la Observator să facă o ştire cu treaba asta.Doar că, în momentul în care Andreea a intrat în platou, ea s-a împiedicat şi a căzut. După acest eveniment, ea mi-a spus Dane, nu cumva să apară aşa ceva la televizor, iar eu mi-am dat cuvântul de onoare că nu o să se întâmple. S-a terminat emisiunea, am condus-o la maşină , iar apoi m-am întors în redacţie, nu o să uit niciodată, şi mă uit pe ecrane şi văd căzătura Andreei. M-am dus repede la colegi şi le-am spus că i-am promis că nu o să apară căzătura, iar ei mi-au replicat Las-o, că nu o să se supere că a căzut la fel ca în clipul lui Ştefan. Apoi a sunat-o toată lumea, dar nu a vrut să înţeleagă faptul că eu nu am avut nicio vină”, a povestit Dan Capatos, potrivit bugetul.ro.