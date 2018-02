CARMEN ȘERBAN, în pericol de MOARTE: ”A venit focul pe mine, am ajuns la spital…”

Cântăreața de muzică de petrecere Carmen Șerban a povestit în premieră un clipele de coșmar prin care a trecut înainte de a deveni cunoscută.

Puțini dintre fanii vedetei știu că aceata a avut o brutărie, afacere pe care a trebuit să o abandoneze din cauza unui accident care a trimis-o direct la spital.

„Aveam o brutărie pe vatră, foarte veche, de vreo 200 ani, ieşea pâine foarte bună. Am avut un incendiu acolo, era pe ţiţei, a venit focul pe mine, m-am ars puţin mai tare, am ajuns la spital, am lăsat totul acolo şi n-am mai luat nimic, am abandonat”, și-a amintit Carmen Șervan, potrivit cancan.ro.