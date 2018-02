CARNAVALUL DE LA RIO 2018: Se dă STARTUL la distracție în Brazilia (VIDEO)

Vineri se dă startul la fiesta în Brazilia. Milioane de oameni, turişti şi localnici, se pregătesc să petreacă pe ritmuri de samba la Rio de Janeiro, la cel mai mare carnaval din lume.

Rio de Janeiro este gata de sărbătoare. Peste 1,5 milioane de turişti din lumea întreagă sunt aşteptaţi să participe la evenimentele organizate cu ocazia celebrului carnaval brazilian, cu 400.000 mai mulţi faţă de anul 2017. Autorităţile locale susţin că în ciuda problemelor economice din ţara sud-americană, au fost făcute eforturi pentru ca nimic să nu lipsească la acest adevărat festival mondial al dansului şi bunei dispoziţii. Mai mult, primarul din Rio a adat asigurări că a fost sporit nivelul de securitate pentru a face faţă numărului crescut de participanţi.

