Cât de bine arată dezbrăcată Andreea Bănică la aproape 40 de ani! (FOTO)

Andreea Bănică se bucură de o vacanţă pe o insulă exotică și, la aproape 40 de ani, are un trup fenomenal!

Cântăreaţa s-a fotografiat pe plajă, iar prietenii virtuali nu au întârziat să transmită mesaje de felicitare.

Citește și: O mai ştii pe Pamela de România?! Cum arată acum, după ce ŞI-A OPERAT FAŢA! Ce SCHIMBARE! (FOTO) De ce mor atâtea actrițe porno. Adevărul șocant dezvăluit de o vedetă din industrieCare era MÂNCAREA PREFERATĂ a lui Mihai EMINESCU?! Iată MENIUL junimist din 1885 pe care poetul ÎL ADORA!

Soţul solistei a fost implicat într-un scandal cu Alex Velea, deoarece acesta fusese impresarul său şi ar fi trebuit să-i plătească 4700 de euro, amintește Click!.

Foto: Facebook - Andreea Bănică

Citește și: Mihaela Rădulescu dă sfaturi de seducție: Este despre cum arăți la duș! (FOTO)Declarații ȘOC! Oana Lis, agresată în autobuz: Pur şi simplu mi-a băgat mâna sub fustă Draga Olteanu Matei și VISELE PREMONITORII care i-au marcat viața: "Iisus mi-a spus să..."

"Noi am fost nașii lui de cununie. Am intrat în biserică cu Alex Velea și cred că ar fi urât din partea mea să încep să vorbesc la televizor, să-mi spăl rufele în fața tuturor. Sunt o grămadă de dedesubturi între noi ca familie, dar nu vreau să vorbesc despre Alex Velea într-un mod neplăcut. Am fost cu el în biserică, l-am dus pe el și pe fosta lui soție acolo, le-am ținut lumânările și n-ar fi frumos din partea mea să fac asta. Este vorba despre niște bani pe care nu i-a luat la un concert de Revelion, pe care nici eu nu i-am luat, căci am cântat împreună, deci nici Lucian nu i-a încasat de la persoana respectivă și pe care încă îi așteptăm. Ca familie, noi l-am ajutat pe Alex de câte ori a avut nevoie și n-a avut nevoie doar o dată, ci de foarte multe ori. Am fost prieteni buni, Lucian lucra cu el, era impresarul lui, mi se părea normal să-l ajute. Niciodată nu m-am băgat în deciziile pe care Lucian le-a luat în privința banilor. Cred că Alex este înconjurat de oameni de o altă categorie și este influențat negativ. Este un om foarte credul, crede foaret mult în oameni și asta nu e rău, dar trebuie să știi de cine te înconjori în viață. Am încercat să-i fim aproape de când l-am nășit, am fi fost și azi, dar uite că există astfel de oameni care-și mai bagă nasul, îl influențează negativ și strică o relație. Nu mi-a căzut bine nici mie, dar așa a fost să fie. Poate că vreodată ne vom întâlni și vom sta de vorbă", declara Andreea Bănică, pentru un post de televiziune.