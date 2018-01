Ce PENSIE primește Viorel Lis. Soţia l-a dat de GOL: Ştiţi cât are el pensie? Ia ÎN TOTAL... Nimeni nu se aștepta la această SUMĂ

Fostul edil al Capitalei traversează serioase probleme financiare şi nu de ieri sau de astăzi. Viorel Lis (73 de ani) îşi permite cu greu să-şi achiziţioneze toate medicamentele şi să-şi facă toate investigaţiile medicale. Ca să facă rost de bani, soţia lui a vrut să-i vândă costumele pe care fostul edilul nu le mai poartă, dar intenţia Oanei a provocat un adevărat scandal conjugal.

Supărat că Oana a vrut să îi vândă hainele, Viorel Lis s-a certat serios cu soţia. Tânăra susţine că nu a vrut să-l umilească pe fostul edil, ci doar să mai facă rost de bani.

"Nu am simţit penibilul acestei situaţii. Eu când mă duc la farmacie şi nu pot să-i cumpăr toate pastilele lui Viorel, nu e umilitor?! Nu vând hainele ca să mă duc cu unul tânăr să-i cheltuiesc, tot pentru Viorel o fac. El face analize care pornesc de la 700 de lei. Un RMN costă 1500 de lei. Ştiţi cât are el pensie? Ia în total 3.000 de lei. 2.000 de lei de pe urma funcţiei pe care a deţinut-o şi încă 1.000 de la revoluţionari (n.r. asociaţia revoluţionarilor). Şi eu îmi vând maşina. Nu-mi mai permit să achit impozitul la ea. Pe noi nu ne ajută nimeni. Eu nu am părinţi, Viorel nu are. Eu o am doar pe bunica meaŢ", a povestit Oana la un post TV.

Fostul primar al Capitalei a lămurit faptul că toate cheltuielile îi depășesc veniturile, dar chiar şi aşa nu este dispus să-şi vândă costumele pe care le purta pe vremea când ocupa fotoliul de primar.

"Nu vreau să-mi critice nimeni soţia. Ea se ocupă de mine şi de toate cheltuielile. Eu cheltuiesc foarte puţin. Ea e moartă fără bani. Analizele mele costă mult. Am 2.200 de pe urma funcţiei de primar general, 1.000 de le revoluţionari şi un apartament închiriat de unde iau 200 de euro pe lună. Ies cam 100-200 de lei de chletuit pe zi. Nu vreau să vând hainele. Vreau să mi le duc la curăţat. Nu vând nici tablourile", a spus Viorel Lis explicând că soţia lui trebuie să fie mai ponderată.

