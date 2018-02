Clipe de COȘMAR pentru Ozana Barabancea! „Organismul meu refuză…”

Ozana Barabancea a vorbit deschis despre felul în care s-a schimbat viața ei de când și-a făcut operația la stomac și despre problemele provocate de intervenția chirurgicală.

Ozana susține că a învăţat treptat ce alimente nu suportă organismul său și încearcă pe cât de mult poate să le evite, însă uneori se întâmplă să uite că s-a operat și atunci are dureri incredile.

„Organismul meu refuză anumite alimente! Este important să mă menţin. Eu îmi cântăresc mâncarea la sute de grame. Mâncam puţin. Trebuie să am mereu trei mese pe zi. Trebuie să faci ascultare. Uneori uit că sunt operată şi zic să mănânc şi eu mămăligă cu brânză şi smântână, greşit! Două linguri au fost de ajuns… Mămăliga nu este un aliment uşor de digerat. Am un stomac de vrăbiuţă. Combinaţiile fatale: brânză topită pusă pe o bucăţică de piept la grătar este doamne fereşte, nu! Vinete cu maioneză, nu! La astea am făcut urât, urât! Ţine vreo oră. Îl sun pe domnul doctor şi are răbdare cu mine”, a povestit Ozana Barabancea, potrivit libertateapentrufemei.ro.

De asemenea, vedeta a mărturisit că trebuie să facă zilnic sport, pentru că altfel este foarte slăbită.

„Sportul e de bază! Dimineaţa un sfert de oră, exerciţii de kinetoterapie, fac, obligatoriu pentru că altfel sunt… nu numai slabă, ci slăbită. Am fost într-un pelerinaj şi am mers 11 kilometri de mers pe jos, dacă nu făceam exerciţiile fizice de dimineaţa la 7 eram legumă", a spus Ozana Barabancea.

