CONFLICT între nevasta şi amanta lui Kamara! Mădălina a fost bonă pentru copilul lui bolnav!

Consoarta lui Kamara trăieşte o adevărată tragedie. A născut un copil bolnav şi se luptă şi acum pentru ca micuţul să se recupereze.

"Tu astăzi eşti, mâine poţi să nu mai fi. Eu voi rămâne mama copilului. Eşti foarte obraznică şi atitudinea ta mă deranjează! Eşti de prea puţin timp în viaţa lui Kamara şi a noastră ca să-ţi permiţi aşa ceva! Ştiu că ai fost deranjată că el a stat cu copilul de dimineaţă până seara. Este o convenţie între noi şi Kamara sta lunea şi martea cu Leon, de la 10.00 la 14.00, cât timp eu sunt la cursurile de actorie, apoi îl duce la terapie şi dacă e nevoie stă până târziu cu el, pentru că aşa este normal. Şi eu când el are treabă, mă ocup de copil. A stat şi Mădălina cu el, o oră şi ceva. Atunci niciunul dintre noi nu a putut să fie cu copilul.

Kamara a mai avut o relaţie înaintea Mădălinei. A părăsit-o pe fata aceea, pentru că era nemulţimit. Era tot aşa o diferenţă de vârstă între ei. Am înţeles că Mădălina este mai matură decât fosta. I-am mereu respectat lui părerea şi am încercat să nu certăm din lucruri mărunte, dar vei vedea şi tu că ce are el de făcut este cel mai important. Eu dacă aveam o programare şi el avea treabă la aceeaşi oră, eu rămâneam acasă şi el pleca. M-am simţit doar mamă şi femeie de serviciu. De asta am ajuns în acest punct", i-a explicat Oana Kamara amantei soţului ei, care încerca să-i reproşeze că se victimizează.

Soţia artistului a povestit că fiul ei s-a născut cu probleme de sănătate şi face terapie pentru a se recupera.

"Leo are o formă de paralizie cerebrală și mi-a fost foarte greu. S-a născut la 36 de săptămâni și probabil din cauză că nu l-au băgat la incubator a suferit un stop cardio-respirator, iar din această cauză au apărut aceste probleme. Face acum o terapie, are o evoluție, din punct de vedere mental e foarte bine, foarte inteligent. Pe partea motorie sunt probleme, încă nu merge, nu e independent", a declarat soţia lui Kamara, potrivit click.